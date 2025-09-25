◇パ・リーグソフトバンクー楽天（2025年9月25日楽天モバイル）ソフトバンクの大関友久投手（27）は25日、楽天戦（楽天モバイル）に先発登板。7回100球を投げ、5安打無失点で降板した。立ち上がりから制球に苦しんだ。初回、2死としながら、四球、左前打、四球とし、満塁のピンチを招いた。フランコにも粘られたものの、最後は三ゴロに仕留めた。3回も2死から連打を浴びて、一、二塁とされたが、フランコを一飛に打ち