【MLB】ダイヤモンドバックス4ー5ドジャース（9月24日・日本時間25日／フェニックス）【映像】160キロの火の出るようなストレートドジャースの佐々木朗希投手がダイヤモンドバックス戦にリリーフとして復帰登板。138日ぶりのメジャーマウンドは、1イニングながら圧巻の投球を披露した。3ー1とドジャースが2点リードの7回、佐々木がメジャー復帰のマウンドに立った。先頭のマッキャンを2球でサードゴロに打ち取ると、