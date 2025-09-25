【北京共同】中国商務省の何亜東報道官は25日の記者会見で、米国が関税を撤廃すればトランプ大統領が求める大豆の輸入拡大に応じると示唆した。「米国が不合理な関税を撤廃し、二国間貿易を拡大するための条件を整えるべきだ」とした。