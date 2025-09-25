農業の担い手不足が課題となる中、農林水産省は、地域おこしなどに取り組む大学生らと意見交換しました。◇「農村の課題」について…東京大学地域おこしを行う団体「私たちがいなかったら、高齢者の方ばかり。深刻な問題ではあるけど（農村に）大学生が入るのはすごく重要」農水省で25日、開かれたのは、地域おこしに取り組む11の学生団体などとの意見交換会です。狙いは、“若い力”の農業への参画を促すこと。農水省は今