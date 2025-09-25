モデルで女優の横田真悠が２５日に自身のＳＮＳを更新。近影を公開した。インスタグラムで「今月もラヴィット！ありがとございました」とつづり、衣装ショットを複数枚アップ。秋らしい色味の衣装姿を披露した。この投稿にファンからは「秋服なってて可愛い」「美しすぎる」「小顔でスタイル抜群だー！」「かわいー」「どれも素敵すぎるー！」「どれも似合ってるね」などの声が寄せられている。