◆テニス▽木下グループ・ジャパン・オープン第２日（２５日、東京・有明コロシアムおよび有明テニスの森公園）初来日した世界王者カルロス・アルカラス（スペイン）が、第１セットに左足首を痛めるアクシデントがありながら、世界４１位のセバスティアン・バエス（アルゼンチン）に６−４、６−２の貫禄のストレート勝ち。「練習の時から、今の試合まで最高の雰囲気だった」と、右手を高らかに挙げると、埋め尽くした大観衆か