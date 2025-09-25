◆大相撲秋場所１２日目（２５日、東京・両国国技館）西前頭３枚目・豪ノ山（武隈）が１２日目で初白星を挙げた。西前頭筆頭・阿炎（錣山）を押し出し、支度部屋で「良かった。長かったですね」と、しみじみと語った。今場所は自己ワーストとなる初日から１１連敗と苦しんだ。「体が悪いところもないし、稽古不足だと思う」と真摯（しんし）に受け止めた。立ち合いで変化するなどの策も「それをやったとしても自分は勝てない。