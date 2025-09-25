群馬県前橋市の小川晶市長（４２）が、部下の既婚男性と１０回以上ラブホテルで密会したことを認める一方で「男女の関係はありません」と主張した会見の模様を、２４日から２５日にかけてテレビ各局のニュース・情報番組が報じ、ネットが荒れている。小川市長は、人目をさけてラブホテルで相談・打ち合わせを行った旨を説明したことに、テレビのコメンテーターも、ネットでも総ツッコミ。ただし市長が密会時に「駐車場まで市