右手中指骨折で離脱している巨人・甲斐拓也捕手が２５日、ジャイアンツ球場でリハビリを行った。故障班の練習に参加。キャッチボールなどを行った後には両手でのティーやマシンのスローボールでの打撃練習も行った。一時期打撃練習は実施していなかったが、この日から再び再開。「先生と話してちょっと間をあけていて。今日から打っていきたいなと思っていて、確認して大丈夫な感じだった。今日は様子見で。これから強度を上げ