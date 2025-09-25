◇パ・リーグ日本ハム―西武（2025年9月25日ベルーナＤ）日本ハムの北山亘基投手（26）が7回途中まで好投し、防御率を1・63とさらに減らした。初回2死を奪って、143回のシーズン規定投球回に到達。さらに無失点イニングを重ね、試合前の防御率1・71を下回る可能性が出てきた。さらに自身初の2桁10勝も目の前だった。ところが、4―0の7回2死一塁から二塁手・山県の失策でピンチを広げると、滝沢には2点適時二塁打を許