◆大相撲▽秋場所１２日目（２５日、東京・両国国技館）東十両６枚目・嘉陽（中村）が、同９枚目・白熊を押し倒して、３勝目を挙げた。もろ差しから一気に走る速攻に「中に入ろうと思っていた」と振り返った。嘉陽と白熊は中、高、日体大、昨年６月の中村部屋新設まで二所ノ関部屋で約１２年ともに稽古を積んできた同級生。これまでも十両で２度対戦があり、いずれも嘉陽がもろ差しから速攻で連勝していた。「あの形になれれ