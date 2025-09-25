「西武−日本ハム」（２５日、ベルーナドーム）日本ハムが４点リードの七回に痛恨の５失点。一気に試合をひっくり返された。難敵の今井を攻略し、七回までに４−０とリード。だが、先発北山が２死一、二塁から滝沢に適時二塁打を許した。一走・西川の本塁生還は中継プレーでアウト判定。だが、西武のリクエストでセーフに覆った。その後、四球を与えて北山は降板。２死一、三塁から、２番手・上原がネビンに痛恨の逆転３ラ