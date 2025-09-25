県内有数のブドウの産地である須坂市では地元の名産品を知ってほしいと食べ比べを通じて子供たちがブドウについて学ぶ授業が行われました。食べる男の子「甘い。皮がにがい」「うまい」子どもたちが食べ比べたのは種あり巨峰にナガノパープルそしてクイーンルージュとシャインマスカット。須坂市にある井上小学校の3年生を対象に行われた「ブドウの授業」です。地元で育ったそれぞれのブドウの味を知ることで生