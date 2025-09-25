中学生のスポーツは、少子化の影響で学校の部活動の縮小や地域への移行が進んでいます。そんな中、先月茨城県で開かれた中学生の野球の東日本の大会で、富山市のクラブチームが県勢で初めて優勝しました。正式な練習拠点が決まっていないなど課題を抱えながら、どのように力をつけて優勝したのか。チームの取り組みを取材しました。 ◆市長への報告会3年生:稲垣 英心投手「負けているときもみんなで声を出