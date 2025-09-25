「スーパー台風」となった台風18号の被害の様子が明らかになってきました。台湾ではこれまでに14人の死亡が確認され、行方不明となっている22人の捜索も進められています。◇街に深々と刻まれた爪痕。住宅街から水は引いたものの、灰色の泥が道路を覆いつくしたままです。台湾当局は軍を派遣し、救助や復旧活動を急いでいます。台湾を襲った「スーパー台風」台風18号。東部・花蓮の山間部でせき止め湖が決壊し、市街地に灰