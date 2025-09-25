東京電力は２５日、福島第一原子力発電所２号機の溶融燃料（デブリ）の試験的取り出しについて、今年度末に予定していた３回目の着手を、２０２６年度に延期すると発表した。初めて投入する取り出し装置「ロボットアーム」に付けるカメラの放射線への耐性が、低いことが判明したためという。昨年の１回目の取り出しでは、釣りざおのような形の取り出し装置に付けたカメラの映像が見られなくなるトラブルが発生。原因は放射線の