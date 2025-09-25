中国から北極海を通り、イギリスに向かう貨物船が出港しました。航路開発に力を入れることで、北極海での権益を拡大する狙いがあります。中国メディアによりますと、貨物船は23日、浙江省寧波を出発し、北極海を経由してイギリスへ向かうということです。中国メディアは「世界で初めて中国とヨーロッパを結ぶ北極海航路が正式に開通する」と報じています。これにより、これまでスエズ運河経由で1か月以上かかっていた輸送が22日短