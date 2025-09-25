工業情報化部の発表によると、現在、中国では5G携帯電話ユーザーの契約数は11億件を上回り、5Gはすでに各業界に幅広く浸透しています。統計データによれば、今年8月末時点で、中国の5G携帯電話ユーザーの契約数は11億5400万件に達し、携帯電話全体の63．4%を占めました。また、5G基地局は464万6000カ所に達し、モバイル基地局全体の36．3%を占めました。 工業情報化部の鍾志紅チーフエンジニアによると、現在、5Gは中国の国民経済