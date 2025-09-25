Mrs. GREEN APPLEの大森元貴さんは9月25日、自身のInstagramを更新。自身のソロショットを2枚公開しました。【写真】大森元貴の別人級ショット「同一人物ではございません」大森さんは2枚の写真を投稿。2枚目が黒いジャケットを着用した大森さんのソロショットです。1枚目は緑色のニットを着用してメガネをかけた高齢の男性……かと思いきや、こちらも大森さんのソロショットです。ややふっくらした印象かつ、白髪の目立つ髪形で、