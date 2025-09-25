熱狂の渦に包まれた催事会場旅バラエティ番組「ゴリパラ見聞録」(テレビ西日本)の15周年イベント「ゴリパラ百貨店」が博多阪急(福岡市)で開催され、出演者の3人が登場し、熱気の渦に包まれた。「ゴリパラ見聞録」は、お笑いタレントの、ゴリけん(熊本県八代市日奈久出身)、パラシュート部隊の斉藤優と矢野ペペが、?キッズ?と呼ばれるファンが挙げる日本全国の行き先へ、人間性丸出しで旅をするドキュメンタリーバラエティ番組