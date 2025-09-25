25日、北海道の国道で10台の車が衝突し車をぶつけた運転手が逃走しました。警察は、ひき逃げ事件として捜査しています。警察は、この事件に関連し25日午後、恵庭市の工場に侵入した疑いで33歳の男を逮捕しました。■衝突後に車残し逃走衝突された運転手は防犯カメラが捉えたのは、車の間をすり抜けるように走行する1台の車。この後、起きたのが複数台の車が巻き込まれたひき逃げ事件です。衝突された運転手「突然、衝撃。次から