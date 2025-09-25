国内最大のゲーム展示会「東京ゲームショウ（ＴＧＳ）」が２５日、千葉市の幕張メッセで開幕した。２・５兆円規模に急成長した日本のゲーム市場を狙い、４０以上の国・地域から１１３６の企業・団体が出展し、とりわけ中国勢が攻勢を強めている。（中山知香、寺田航）中国企業の各ブースでは来場者の長蛇の列が目立ち、「１２０分待ち」の立て札もみられた。その一つ、ネットイースグループは、スマートフォン向けなどに展開す