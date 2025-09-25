福岡県警の刑事部長が、女性職員へのセクハラ発言で辞職です。本部長注意の処分を受けたのは、福岡県警の真崎俊行刑事部長（59）です。県警によりますと真崎部長は2025年7月、福岡市博多区で開かれた飲み会で、同席した女性職員2人の前で性的な発言をしたということです。真崎部長は調査に対し「酒に酔い覚えていない部分もあるが、被害者が話していることが事実だと思う。恥ずべき行為であり弁解の余地もない。本当に申し訳ない」