女子プロレス「スターダム」は２５日、７月から欠場していた朱里（３６）が２７日の東京・後楽園ホール大会で復帰することを発表した。６月２１日の代々木大会で宿敵・Ｓａｒｅｅｅに敗れＩＷＧＰ女子王座から陥落。その後７月６日の後楽園大会を最後に負傷箇所治療のため欠場した。今月２３日の大阪大会にサプライズ登場した朱里は、同２７日の後楽園大会で復帰することを宣言。復帰戦では同じ「ゴッズアイ」の稲葉ともかと組