ボクシングのＷＢＣ世界バンタム級王座決定戦（１１月２４日、トヨタアリーナ東京）の会見が２５日、都内で開かれ、同級１位の那須川天心（２７＝帝拳）と同級２位の井上拓真（２９＝大橋）が対戦することが発表された。那須川は、いわゆる?アンチ?の声は「宿命」と受け止めながらも、デビュー８戦目のスピード世界戦に「常識を変えるヤツは非常識なヤツしかいない」と自信を示した。キックボクシングのスーパースターだった知