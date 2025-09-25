元乃木坂４６でタレントの秋元真夏が近影を公開した。２５日に更新したインスタグラムで「ここ最近の」とつづり、衣装ショットをアップ。浴衣姿や、自撮り写真、ラフな洋服を着た姿などを披露した。この投稿にファンからは「可愛すぎです」「ポケットに手を入れてる姿が見慣れなくて何か新鮮」「毎回お洋服かわいい」「真夏ちゃん全部かわいい！」「おしゃれ！」「浴衣めっちゃ似合ってる」「どれもかわいすぎてキュンキュン