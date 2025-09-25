今月17日に震度5弱を観測した十島村の諏訪之瀬島での地震活動について、気象台は「地震は当初より少なくなっているものの、現状程度の活動当分続く」として引き続き注意を呼びかけています。 諏訪之瀬島で今月17日夜に震度5弱の地震を観測して以降、十島村では地震が相次いでいて、25日午後2時までに観測した震度1以上の地震は104回です。 福岡管区気象台は今回の地震を6月から続く群発地震と震源が異なり、諏訪之瀬島付近の火山