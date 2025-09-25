上水内郡飯綱町のサンクゼールは7月30日から店舗などで販売していた「万能だしポテトチップス」に虫が混入した可能性があるとして自主回収を発表しました。9月21日に従業員が店舗で開封したところ虫とみられるものの混入が確認されたということです。これまでに健康被害の報告はありません。対象は販売済みの9万9000個でお客様サポートセンターに商品を送れば返金するとしています。