米株価指数先物時間外取引下落、ダウ先物は６２ドル安 東京時間20:24現在 ダウ平均先物12月限46379.00（-62.00-0.13%） Ｓ＆Ｐ500先物12月限6673.25（-19.00-0.28%） ＮＡＳＤＡＱ100先物12月限24642.75（-96.50-0.39%）