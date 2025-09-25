神通川流域で発生した四大公害病の1つ、イタイイタイ病。去年、存命していた唯一の認定患者だった93歳の女性が亡くなりました。きょう、遺族が女性が痛みに苦しみながら生き抜いた姿を語り部として子どもたちに伝えました。清水記者のリポートです。 義理の母の思いを受け継ぎ語り部に ◆中坪勇成さん「イタイイタイ病患者として、耐え難い痛みをずっと感じていたキミ子ばあさんですが、他の人たちの前では、その痛み