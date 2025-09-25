◇パ・リーグ楽天―ソフトバンク（2025年9月25日楽天モバイル）楽天の滝中瞭太投手（30）が6回を4安打無失点。初回に2死一、二塁のピンチを招いたが、柳町を二ゴロ。4回2死満塁では嶺井を一ゴロ仕留め、「石原が粘り強く、強気のリードで引っ張てくれました。また、野手のみなさんにも守備の面で助けられたのが大きいですね。そのおかげで先発の役割は果せたかなと思います」とうなずいた。しかし、7回に登板した2番手の