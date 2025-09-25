＜大相撲九月場所＞◇十二日目◇25日◇東京・両国国技館【映像】大相撲客席に降臨した“大物タレント”いよいよ終盤戦を迎えた大相撲九月場所十二日目。連日多くの著名人が観戦に詰めかける中、向正面のたまり席にひと際目立つ存在感の男性著名人が降臨。「やばっ」「存在感が別格」などファンがざわついた。問題のシーンは小結・高安（田子ノ浦）が前頭四枚目・平戸海（境川）を押し倒して4勝目を挙げた一番でのこと。立ち