魚津旅でぜひ立ち寄ってほしいのが、「魚津水族館」に隣接するレストハウスの1Fにあるお土産物屋さん「真珠コーナー」だ。お土産物屋でありながら、そのひとことでは決してくくれない唯一無二の空間に、日本各地からファンが訪れている。たくさんのアイテムがひしめき合う魅惑の場所で、お気に入りに出合おう。昭和〜平成のレトロなアイテムがひしめき合う店内は圧巻！「真珠コーナー」の店内に一歩足を踏み入れると、まずはとんで