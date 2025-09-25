来年のアジア競技大会のメイン会場を選手団の代表者が視察しました。 【写真を見る】来年のアジア競技大会のメイン会場「瑞穂公園陸上競技場」を選手団が視察 「競技や開閉会式の場所としてパーフェクト」名古屋市 アジア競技大会は来年9月19日開幕で、今月25日まで3日間、名古屋市などで参加する国と地域への説明が行われてきました。 最終日のきょうは開会式や閉会式なども行われるメイン会場、名古屋市の「瑞穂公園陸