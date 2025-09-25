「石丸さんも、来てくれたらしいんですよ、北海道のライブに。自分でチケットを買ってね」9月14日にジャパンツアーを終えたロックバンド「ONE OK ROCK」。そのボーカルTakaが、自身のInstagramのライブ配信で、かねてから “推し” であることを公表している政治団体「再生の道」の元代表・石丸伸二氏に言及した。石丸氏がライブに参加したことに感謝を述べたのだが、ファンからは戸惑う声もあがっている。「Takaさんは、冒頭の