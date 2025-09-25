この記事をまとめると ■フォークリフトは物流を支える重要な乗り物だ ■敷地内であってもフォークリフトの使用には資格が必要だ ■重大事故につながりやすい乗り物なので安全面も考慮されている フォークリフトに触ってみた その姿を知らない人は少ないであろうフォークリフト。いまさら説明するまでもないが、物流においては必要不可欠であり、フォークリフトがなかったら荷役はとんでもなく時間と労力がかかる作業になってし