今月、群馬県高崎市で行方不明になっていた高齢女性の発見に貢献したとして警察犬とその訓練士が表彰されました。25日、群馬県警から表彰されたのは、県警の警察犬アーディ・フォン・レーベン号と、その訓練士の中村紀夫警部補です。この警察犬は今月、高崎市で行方不明になっていた70代の女性が縁石に座っていたところを発見したということで、女性にケガはありませんでした。警察犬には、ご褒美として、ビーフジャーキーがプレゼ