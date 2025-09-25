川崎市は25日、東京都千代田区の福祉事業会社「AHCグループ」が運営する放課後等デイサービス「アプリ児童デイサービス高津ハウス」（川崎市）で、給付費約1990万円の不正受給や、職員の児童への不適切な発言があったと明らかにした。利用者の新規受け入れを6カ月間停止するなど行政処分したとしている。市によると、2021年4月〜22年1月、男性職員3人が複数回、児童にパチンコの動画を見せて遊び方を教えたり、話の中でセクシ