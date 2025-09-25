シングルス1回戦でプレーする島袋将＝有明テニスの森公園男子テニスの木下グループ・ジャパン・オープン第2日は25日、東京・有明テニスの森公園で行われ、シングルス1回戦で予選を突破した世界ランキング273位の島袋将（有沢製作所）が同22位のトマーシュ・マハツ（チェコ）を6―3、7―6で破る番狂わせで2回戦に進んだ。世界106位の望月慎太郎（木下グループ）は12位のカスパー・ルード（ノルウェー）に6―4、1―6、1―6で逆転