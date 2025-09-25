フジテレビ系「ぽかぽか」が２４日に放送され、ハライチ・岩井勇気、澤部佑がＭＣを務めた。この日のゲストは女性芸人・山田邦子。同局系「オレたちひょうきん族」「邦ちゃんのやまだかつてないテレビ」などの人気番組に出演し、長年好感度調査で１位を獲得。「天下を取った最初の女性芸人」と呼ばれる山田にまつわる都市伝説に迫った。「ぶりっ子」という言葉を流行させたというウワサの真相を聞かれた山田は「『なんとかぶ