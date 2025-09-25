立憲民主党の幹事長に就任した安住淳氏が２４日、ＴＢＳ「ｎｅｗｓ２３」にインタビュー出演した。今回自民総裁選で誰が総裁に選出されても、少数与党状態では必ず総理大臣になれる確証はない。逆に国会首班指名で多数野党が結集して１人に絞って投票すれば、野党党首が総理大臣になる可能性も指摘されている。ただし番組で安住氏は、野田佳彦代表を総理に推す策について「具体的にこれから動き出しますけど、実は主要野党、