「ポケモンカード」を盗んだとして、中原署は２５日、窃盗の疑いで、川崎市中原区に住む会社員の男（２９）を逮捕した。逮捕容疑は、６月６日午前１時４５分ごろ、同区木月２丁目のコンビニで、ポケットモンスターのトレーディングカード７６パック（販売価格計２万２０４０円）を盗んだ、としている。署によると、男は「コンビニに行ってカードは購入したが、盗んでいない」と供述、容疑を否認している。男はコンビニに納