EXILEのAKIRA（44）が25日、テレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。子どもからの呼ばれ方について明かした。AKIRAは19年6月に台湾出身のモデル、林志玲（リン・チーリン、50）と国際結婚。22年に第1子の男児が誕生した。子どもに何て呼ばれているかを聞かれたAKIRAは「パパって言われてますね。うん、パパ」と目尻を下げ答えた。続けて「あと、インターに通わせてるので、急に迎えに行ったらダディってなったりと