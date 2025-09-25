元タレント・木下優樹菜が、25日に自身のインスタグラムを更新。交際を公言している彼氏とのドライブデートの模様を公開した。【写真】木下優樹菜、ドライブデートイケメン彼氏との2ショットも2010年にお笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史と結婚、2児の母にとなり、2019年に離婚している木下。SNSには娘との仲睦まじい姿を度々投稿している。また、2024年6月に引退した元プロサッカー選手の交際相手・三幸秀稔を「ステップファ