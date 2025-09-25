三遊亭鯛好改メ３代目三遊亭百生（５６）が２５日、都内で師匠の三遊亭好楽、”元師匠“の林家たい平が見守る中、真打昇進の会見を行った。６１年ぶりに落語界に復活する大名跡、三遊亭百生。４０歳の時、たい平を出待ちし、弟子入りを志願していた過去を持つ。たい平は「ニッポン放送を出たら、おじさんが自転車で待っていて、声をかけられた。落語家になりたいと。まっすぐな目だった。僕が４５歳で、彼が４０歳。どう見ても