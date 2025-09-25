花人・赤井勝氏が２５日、都内で行われた「写真の中に装花する」記者会見にモデルの佐藤和奏らとともに出席した。東京・丸の内の日本外国特派員協会で１０月３日まで作品展を開催している。「装花」の至高の瞬間を永遠に残すために写真とコラボレーション。写真の中に装花する新たな挑戦を行っている。写真の中の作品については「生けたものを撮るのではなく、最初から写真のためにつくろうと思っている」と明かした。赤井氏