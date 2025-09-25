◆大相撲▽秋場所１２日目（２５日、東京・両国国技館）西十両筆頭・欧勝海（鳴戸）が、同６枚目・東白龍（玉ノ井）を下して９勝目。来場所の新入幕へ大きく前進した。相手の引き技を警戒しつつ、冷静に押し出し。「今日は直前まで立ち合いをどうするのか悩んだが、いい相撲で体が動いた」と振り返った。来場所の新入幕に大きく近づく白星にも「こんなに頑張っても、上がれなかったらどうしようと思ってしまう。最悪の最悪を