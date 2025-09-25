モーニング娘。'25の横山玲奈（24）が体調不良のため休養することが25日、分かった。ハロー！プロジェクトの公式サイトで「モーニング娘。'25横山玲奈に関するお知らせ」と題した文書を掲載して発表した。 【写真】羽賀朱音との卒業公演を横アリで行う予定の横山玲奈 横山は、8月上旬から耳の不調が続いていた。医師の診断を受けたところ、突発性難聴の兆候が見られたため加療を続けながら活動していた