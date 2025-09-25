大人気コスプレイヤーのえなこが25日、千葉・幕張メッセで開催中の「東京ゲームショウ」のブースに登壇。10年前にプライベートでコスプレしていたというキャラを、作品公式の場で「再コスプレ」した。 【写真】人気キャラのコスプレを披露するえなここだわりの「丈感」のおかげで、お腹もチラリ…！ えなこは、「東京ゲームショウ」の初日にネットマーブル社のブースに登場。同