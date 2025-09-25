アイドルグループ・僕が見たかった青空のメンバー・持永真奈（21）が25日、グループの公式サイトを通じ、12月末をもって卒業することを発表した。【写真】素敵…紫の振り袖がよく似合う持永真奈公式サイトでは「持永真奈につきまして、本人から申し出があり協議いたしました結果2025年12月末をもちまして『僕が見たかった青空』から卒業する事となりました」と報告。持永は2004年1月25日生まれ、東京都出身。ニックネーム